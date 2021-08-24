В Токио стартуют летние Паралимпийские игры

Во вторник, 24 августа, в столице Японии состоится торжественная церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Мероприятие посетят атлеты 162 делегаций, начало - в 15:00 по бакинскому времени.

За 12 дней более четырех тысяч спортсменов с ограниченными возможностями разыграют 539 комплектов медалей, что на 11 комплектов больше, чем было в Рио-де-Жанейро в 2016 году.

Если сравнивать с Играми в Бразилии, то и список видов спорта претерпел незначительные изменения. Их по-прежнему 22, однако из программы были исключены футбол 7х7 и парусный спорт. Вместо них - бадминтон и тхэквондо.

Основные надежды на легкую атлетику и плавание, в которых будет разыграно больше всех комплектов наград - 168 и 146 соответственно. Команда ПКР в этих видах спорта будет представлена более чем 70 легкоатлетами и более чем 50 пловцами.

Завершится Паралимпиада в воскресенье, 5 сентября. Церемония закрытия, как и открытия, пройдет на Национальном стадионе в Токио.

Напомним, что Азербайджан на Играх будут представлять 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступят в шести спортивных видах. Знаменосцем сборной Азербайджана будет чемпион летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине Олохан Мусаев.