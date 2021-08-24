https://news.day.az/sport/1372581.html Overtime на Day.Az! - какие команды попадут в групповой этап Лиги Чемпионов? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - какие команды попадут в групповой этап Лиги Чемпионов? - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
Новый выпуск передачи, которая транслируется на AvtoFM, посвящается теме трансфера Мамаду Кане в Олимпиакос, а также предстоящих матчей в раунде плэй-офф Лиги Чемпионов.
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