Overtime на Day.Az! - какие команды попадут в групповой этап Лиги Чемпионов?

Проходит очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

Новый выпуск передачи, которая транслируется на AvtoFM, посвящается теме трансфера Мамаду Кане в Олимпиакос, а также предстоящих матчей в раунде плэй-офф Лиги Чемпионов.