Футболист разделил радость от забитого мяча странным образом

Футболист разделил радость от забитого мяча с самим собой. Вернее, со своей ростовой фигурой.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На эмоциях нападающий лондонского клуба схватил свою картонную копию, покружил её, а затем страстно поцеловал.