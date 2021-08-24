https://news.day.az/sport/1372642.html Футболист разделил радость от забитого мяча странным образом - ВИДЕО
Футболист разделил радость от забитого мяча странным образом - ВИДЕО
Футболист разделил радость от забитого мяча с самим собой. Вернее, со своей ростовой фигурой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На эмоциях нападающий лондонского клуба схватил свою картонную копию, покружил её, а затем страстно поцеловал.
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