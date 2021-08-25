Емельяненко: Хабиб — проект UFC, у него не было серьезных соперников до Макгрегора

Российский боец Александр Емельяненко рассказал, почему поддержал главу Чечни Рамзана Кадырова насчет того, что бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов является проектом лиги.

"У Хабиба не было серьезных соперников до Конора. А до этого момента его просто грамотно вел промоутер до чемпионского пояса", - приводит слова Емельяненко "Спорт-Экспресс".

В профессиональной карьере Нурмагомедов одержал 29 побед и не потерпел ни одного поражения. В UFC он дебютировал в 2012 году. Его рекорд в промоушене - 13-0.

В апреле 2018 года Нурмагомедов одержал победу единогласным решением судей над американцем Элом Яквинтой и стал чемпионом UFC в легком весе. На турнире UFC 229 в Лас-Вегасе россиянин победил болевым приемом ирландского экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Также ему удалось успешно провести защиту титула в поединке с Порье, победив соперника удушающим приемом.