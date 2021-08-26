Наставник «Ман Сити» Гвардиола хочет тренировать сборную

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своих планах после завершения сотрудничества с "горожанами". Специалист отметил, что хочет тренировать сборную.

"Да, это будет сборная. Следующим шагом будет сборная, если у меня будет такая возможность. Мне будет нужен перерыв после семи лет в "Манчестер Сити". Мне нужно будет остановиться и оглянуться, научиться чему-то у других тренеров и, возможно, пойти этим путем. Я хотел бы поработать на Евро, на Кубке Америки, чемпионате мира", - приводит слова Гвардиолы Globo Esporte.

Гвардиола ранее выступал как футболист на позиции полузащитника. Его часто считают одним из величайших тренеров всех времен, ему принадлежит рекорд по количеству выигранных подряд матчей в Ла Лиге, Бундеслиге и Премьер-лиге. Самый титулованный тренер в истории "Барселоны" и "Манчестер Сити".