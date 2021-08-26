https://news.day.az/sport/1373026.html Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио - ФОТО
Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио - ФОТО
Азербайджанский спортсмен Парвин Мамедов стал бронзовым призером XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, член сборной по пауэрлифтингу Парвин Мамедов (-49 кг) поднял штангу весом 156 килограммов.
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