Азербайджанский спортсмен завоевал бронзовую медаль на Паралимпийских играх в Токио

Азербайджанский спортсмен Парвин Мамедов стал бронзовым призером XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, член сборной по пауэрлифтингу Парвин Мамедов (-49 кг) поднял штангу весом 156 килограммов.