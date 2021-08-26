Первый медалист нашей страны на XVI летних Паралимпийских играх: Да здравствует Азербайджан!

Азербайджанский спортсмен Пярвин Мамедов сегодня принес первую медаль для страны на XVI летних Паралимпийских играх-2020 в Токио.

Член сборной по пауэрлифтингу Пярвин Мамедов (-49 кг) поднял штангу весом 156 килограммов и стал бронзовым призером Игр, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сегодня я принес стране первую медаль и поднял в Токио флаг Азербайджана, поэтому очень счастлив. Для меня это как сон! Слава Всевышнему, наш труд не пропал даром. Да здравствует Азербайджан!" - сказал паралимпиец.

Кстати, Пярвин Мамедов - самый низкорослый спортсмен в мире, чей рост составляет 128 см.

"Это второй день Паралимпиады и первый - с участием членов сборной Азербайджана. Наш Пярвин Мамедов прекрасно выступил на соревновании по пауэрлифтингу, достойно представив страну. Наша радость не знает пределов, ведь первый же наш представитель принес Азербайджану медаль. Надеюсь, продолжим завоевывать медали, причем более высокой пробы. Поздравляю всех! Ждите новых побед от наших паралимпийцев и поддерживайте команду изо всех сил!" - сказал президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов.

Напомним, что 24 августа в Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Азербайджан на Играх представляют 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах. Это соревнование стало для паралимпийского движения Азербайджана седьмым по счету. Ранее наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 38 медалей - 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.