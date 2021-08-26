https://news.day.az/sport/1373341.html Завершилась жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов
Завершилась жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов
Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Лига чемпионов-2021/22
Групповой раунд
Группа A: "Манчестер Сити", "ПСЖ", "РБ Лейпциг", "Брюгге"
Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"
Группа C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"
Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф"
Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев
Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"
Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург"
Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"
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