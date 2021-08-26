Завершилась жеребьевка группового раунда Лиги Чемпионов

Сегодня прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Лига чемпионов-2021/22

Групповой раунд

Группа A: "Манчестер Сити", "ПСЖ", "РБ Лейпциг", "Брюгге"

Группа B: "Атлетико", "Ливерпуль", "Порту", "Милан"

Группа C: "Спортинг", "Боруссия" Дортмунд, "Аякс", "Бешикташ"

Группа D: "Интер", "Реал", "Шахтер", "Шериф"

Группа E: "Бавария", "Барселона", "Бенфика", "Динамо" Киев

Группа F: "Вильярреал", "Манчестер Юнайтед", "Аталанта", "Янг Бойз"

Группа G: "Лилль", "Севилья", "Зальцбург", "Вольфсбург"

Группа H: "Челси", "Ювентус", "Зенит", "Мальме"