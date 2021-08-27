"Карабах" пробился в групповой этап Лиги Конференций

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу над шотландским клубом "Абердин" в ответном матче плей-офф Лиги конференций.

Как передает Day.Az, матч проходил в Шотландии и завершился со счётом 3:1 в пользу Карабаха.