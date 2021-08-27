https://news.day.az/sport/1373359.html "Карабах" пробился в групповой этап Лиги Конференций - ФОТО
"Карабах" пробился в групповой этап Лиги Конференций - ФОТО
Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" одержал победу над шотландским клубом "Абердин" в ответном матче плей-офф Лиги конференций.
Как передает Day.Az, матч проходил в Шотландии и завершился со счётом 3:1 в пользу Карабаха.
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