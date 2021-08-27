Главный тренер пробившегося в Лигу Европы клуба вышел к журналистам без одежды

Главный тренер бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен вышел к журналистам без одежды после того, как команда пробилась в групповой этап Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru. Фото доступно в официальном Twitter-аккаунте клуба.

На пресс-конференции специалист появился в полотенце. По информации Fox Soccer, Педерсен обещал игрокам раздеться, если они смогут попасть в групповой этап турнира.

В последнем раунде плей-офф Лиги Европы бельгийский клуб обыграл кипрскую "Омонию" (4:4 по сумме двух матчей, 3:2 по пенальти). Жеребьевка группового турнира состоится 27 августа.

Педерсен возглавил "Антверпен" в 2021 году. Прежде он работал в датском "Мидтьюлланне". Как футболист датчанин известен выступлениями за "Брюгге", "Генк" и ряд других клубов.