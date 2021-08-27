Азербайджанская парадзюдоистка завоевала золото Паралимпийских игр в Токио

Азербайджанская парадзюдоистка Шахана Гаджиева (48 кг) завоевала золотую медаль на XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ранее бронзовым призером по пауэрлифтингу стал Пярвин Мамедов (-49 кг), который поднял штангу весом 156 кг.

Напомним, что 24 августа в Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Азербайджан на Играх представляют 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах. Это соревнование стало для паралимпийского движения Азербайджана седьмым по счету. Ранее наши спортсмены на Паралимпийских играх завоевали 38 медалей - 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.