Азербайджан завоевал еще одно золото на Паралимпийских играх в Токио

Азербайджанский спортсмен Раман Салех завоевал золотую медаль на XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Паралимпиец стал победителем в соревновании по плаванию - 100 метров на спине.

Напомним, что ранее парадзюдоистка Шахана Гаджиева (48 кг) завоевала золотую медаль, бронзовым призером по пауэрлифтингу стал Пярвин Мамедов (-49 кг).

Напомним, что 24 августа в Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Азербайджан на Играх представляют 35 паралимпийцев (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах. Это соревнование стало для паралимпийского движения Азербайджана седьмым по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей - 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых.