https://news.day.az/sport/1373564.html Карабах узнал своих соперников в групповой стадии Лиги конференций
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, свою группу и соперников узнал также азербайджанский "Карабах". Согласно жребию, "скакуны" попали в группу H. Соперниками агдамцев стали "Базель" (Швейцария), "Кайрат" (Казахстан) и "Омония" (Кипр).
Карабах узнал своих соперников в групповой стадии Лиги конференций
Сегодня в Стамбуле (Турция) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, свою группу и соперников узнал также азербайджанский "Карабах". Согласно жребию, "скакуны" попали в группу H. Соперниками агдамцев стали "Базель" (Швейцария), "Кайрат" (Казахстан) и "Омония" (Кипр).
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