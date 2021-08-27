Карабах узнал своих соперников в групповой стадии Лиги конференций

Сегодня в Стамбуле (Турция) прошла жеребьевка групповой стадии Лиги конференций по футболу.

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, свою группу и соперников узнал также азербайджанский "Карабах". Согласно жребию, "скакуны" попали в группу H. Соперниками агдамцев стали "Базель" (Швейцария), "Кайрат" (Казахстан) и "Омония" (Кипр).
 