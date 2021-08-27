«Манчестер Юнайтед» включился в борьбу за Роналду

Туринский "Ювентус" не получил официального предложения от "Манчестер Сити", в борьбу за форварда Криштиану Роналду включился "Манчестер Юнайтед". Об этом в пятницу, 27 августа, в Twitter написал журналист Фабрицио Романо, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечает журналист, представители манкунианцев контактируют с агентом Роналду Жорже Мендешем. Руководство клуба обсуждает финансовые детали возможного трансфера: сумму компенсации "Ювентусу" и зарплату португальского нападающего. Романо пишет, что "Манчестер Юнайтед" серьезно заинтересован в подписании Роналду.

Ранее 27 августа главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри подтвердил намерение Роналду покинуть туринский клуб. Между Аллегри и футболистом состоялся разговор, в ходе которого последний дал понять, что не хочет играть за "Ювентус". По этой причине специалист не включил португальца в состав команды на ближайший матч чемпионата Италии против "Эмполи".