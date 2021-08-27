Гвардиола отреагировал на информацию о переходе Роналду в «Манчестер Сити»

Главный тренер английского "Манчестер Сити" прокомментировал информацию о том, что форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет игроком "горожан", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Криштиану - игрок "Ювентуса", и я не могу ничего больше сказать. Могу только отметить, что за эти 3-4 дня до закрытия трансферного окна может случиться всякое. Сейчас я более чем доволен имеющимся составом", - передает слова Гвардиолы сайт "Ман Сити".

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против "Удинезе" (2:0) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.