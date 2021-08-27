Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"

Английская Премьер-лига может приветствовать новичка в лице новоиспеченного форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.

Официально объявлено, что футболист вернулся на "Олд Траффорд" и подписал с манкунианцами контракт.

Официальный сайт манкунианцев уже поприветствовал футболиста.