https://news.day.az/sport/1373667.html Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"
Криштиану Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед"
Английская Премьер-лига может приветствовать новичка в лице новоиспеченного форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, передает Day.Az со ссылкой на eurosport.ru.
Официально объявлено, что футболист вернулся на "Олд Траффорд" и подписал с манкунианцами контракт.
Официальный сайт манкунианцев уже поприветствовал футболиста.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре