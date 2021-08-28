Бывший вратарь «Челси» подписал контракт с хоккейным клубом

Бывший вратарь "Челси", "Арсенала" и сборной Чехии Петр Чех будет выступать в Английской национальной хоккейной лиге, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Клуб второго дивизиона "Гилфорд Феникс" объявил о заключении контракта с 39-летним футбольным голкипером на сезон-2021/22.

Чех в сезоне-2019/20 уже выступал за "Гилфорд", проведя за команду шесть матчей. В двух из них отстоял на ноль и отражал 93,4% бросков по своим воротам. В сезоне-2020/21 не играл, поскольку посвящал себя работе на должности технического директора "Челси".

За свою карьеру Петр Чех провел 904 матча, в которых пропустил 814 мячей. Является четырехкратным чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе "Челси". Кроме того, выходил в финал второго по значимости еврокубкового турнира с "Арсеналом". Вместе со сборной Чехии становился обладателем бронзовых наград чемпионата Европы-2004. 15 января 2019 года объявил об уходе из спорта по окончании сезона-2018/2019.