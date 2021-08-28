Два миллиона человек подписались на Instagram «МЮ» после возвращения Роналду

"Манчестер Юнайтед" 27 августа объявил о возвращении в клуб португальского форварда Криштиану Роналду.

После публикации поста о возвращении Роналду в Instagram количество подписчиков "Манчестер Юнайтед" выросло более чем на 2 миллиона. До этой новости у страницы было 43,1 млн фолловеров, а сейчас уже более 45 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом сам пост о возвращении Роналду набрал уже более 11 млн отметок "Мне нравится".

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Португалец перешел в свой предыдущий клуб - "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 133 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 912 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.