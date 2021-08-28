Стало известно, кто может заменить Роналду в «Ювентусе»

Форвард мадридского "Реала" Эден Азар может стать игроком туринского "Ювентуса". Об этом сообщает журналист Кристоф Террье в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Игрок сборной Бельгии может заменить португальца Криштиану Роналду, который 27 августа стал футболистом английского "Манчестер Юнайтед".

Отмечается, что в окружении Азара не знают об интересе итальянского клуба, а сам футболист не заинтересован в возможном переходе.

Азар перешел в "Реал" из лондонского "Челси" в 2019 году. В составе "сливочных" он провел 30 матчей, забив четыре мяча. Начинал профессиональную карьеру Азар во французском "Лилле".

Следующий матч "Ювентус" проведет против "Эмполи" в рамках Серии А.