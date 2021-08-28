https://news.day.az/sport/1373855.html Расписание матчей «Карабаха» в групповом этапе Лиги конференций
Расписание матчей «Карабаха» в групповом этапе Лиги конференций
Определилось расписание матчей азербайджанского "Карабаха" по групповому этапу Лиги конференций по футболу.
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, подопечные Гурбана Гурбанова свой первый и последний матч в группе H проведут против швейцарского "Базеля". Напомним, что еще двумя соперниками "скакунов" по группе являются "Кайрат" (Казахстан) и "Омония" (Кипр).
16 сентября
18:45 "Карабах" - "Базель"
18:45 "Карабах" - "Базель"
30 сентября
21:00 "Омония" - "Карабах"
21:00 "Омония" - "Карабах"
21 октября
18:45 "Карабах" - "Кайрат"
18:45 "Карабах" - "Кайрат"
4 ноября
16:30 "Кайрат" - "Карабах"
16:30 "Кайрат" - "Карабах"
25 ноября
18:45 "Карабах" - "Омония"
18:45 "Карабах" - "Омония"
9 декабря
21:00 "Базель" - "Карабах"
21:00 "Базель" - "Карабах"
Отметим, что начало матчей указано по центральноевропейскому времени.
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