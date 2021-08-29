Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед» и перейти в «Реал»

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет покинуть клуб. Об этом сообщает Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Француз сообщил своему агенту Мино Райоле, что хочет выступать за мадридский "Реал". Полузащитник не заинтересован в подписании нового соглашения с "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Погба сыграл два матча, в которых отметился пятью результативными передачами.

Погба выступает за "Юнайтед" с 2016 года. До этого с 2012 по 2016 год французский футболист защищал цвета туринского "Ювентуса".

Француз - чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.

В 2013 году стал обладателем награды Golden Boy. В январе 2014 года Погба был включен газетой The Guardian в десятку самых перспективных молодых футболистов Европы. В том же году француз стал обладателем Трофея "Браво". В январе 2016 года Погба был включен в состав символической "команды года" по версии УЕФА, а также в сборную 2015 года по версии FIFPro.

Текущее соглашение футболиста с командой рассчитано до лета 2022 года. До этого неоднократно сообщалось, что хавбек может покинуть "Манчестер Юнайтед".