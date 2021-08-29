Гвардиола заявил, что не расстроен сорвавшимся переходом Роналду

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о сорвавшемся переходе португальского нападающего Криштиану Роналду в клуб из туринского "Ювентуса", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы сказал, что "расстроен" - неподходящее слово. У нас исключительный состав.

С тех пор, как я пришел в клуб, я постоянно благодарю его за то, что у нас лучшие футболисты. Так что мы не расстроены. Здорово, что Роналду вернулся в Англию, это хорошие новости для АПЛ", - приводит слова специалиста BT Sport.

Форвард вернулся в "Манчестер Юнайтед", за который уже выступал с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Напомним, 36-летний форвард начал матч первого тура нового сезона Серии А против "Удинезе" (2:2) на скамейке запасных. По данным СМИ, Роналду попросил руководство клуба не ставить его на игру, так как рассчитывает сменить команду в это трансферное окно.