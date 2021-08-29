Азербайджанские паралимпийцы пишут историю - два мировых рекорда в Токио! Как встречают чемпионов в Олимпийской деревне

Азербайджанские паралимпийцы пишут историю, завоевав за три дня восемь золотых медалей и установив два мировых рекорда!

Сегодня азербайджанский атлет Эльвин Астанов (F-53) завоевал восьмое золото для страны на XVI летних Паралимпийских игр-2020 в Токио, установив мировой рекорд по толканию ядра - 8,77 м, передает Day.Az со ссылкой на Trend. Вчера атлет Гамид Гейдари установил мировой рекорд в метании копья - 51, 42 м.

В Олимпийской деревне в Токио наших победителей овациями встречают президент Национального паралимпийского комитета Азербайджана Ильгар Рагимов, генеральный секретарь НПКА Кямал Мамедов, спортсмены и тренерский состав.

На данный момент в активе Азербайджана уже десять наград: золото завоевали - парадзюдоисты Гусейн Рагимли (-81 кг). Вугар Ширинли (-60 кг), Ханым Гусейнова (-63 кг), Севда Велиева (-57 кг) и Шахана Гаджиева (-48 кг), пловец Раман Салех (100 метров на спине), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья) и Эльвин Астанов (толкание ядра), бронзовые призеры - парадзюдоист Намиг Абаслы (-66 кг) и пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (-49 кг).

Напомним, что Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей - 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.