Азербайджан занял первое место по дзюдо на Паралимпийских играх в Токио

Азербайджанские дзюдоисты по общему медальному зачету заняли первое место на XVI летних Паралимпийских играх-2020 в Токио, завоевав шесть золотых и две бронзовые награды, передает Day.Az со ссылкой на Trend. На втором месте Узбекистан (по два золотых, серебряных и бронзовых наград), на третьем - Иран (две золотые медали).

Среди медалистов-парадзюдоистов: золото - Гусейн Рагимли, Дурсадаф Керимова, Вугар Ширинли, Ханым Гусейнова, Севда Велиева и Шахана Гаджиева, бронза - Намиг Абаслы и Ильхам Закиев. Отметим, что Рамиль Гасымов был отстранен от Паралимпиады, так как за несколько дней до старта Игр у него нашли коронавирус.

Напомним, что на данный момент в активе Азербайджана двенадцать наград: золото завоевали - парадзюдоисты Гусейн Рагимли (-81 кг), Дурсадаф Керимова (+70 кг), Вугар Ширинли (-60 кг), Ханым Гусейнова (-63 кг), Севда Велиева (-57 кг) и Шахана Гаджиева (-48 кг), пловец Раман Салех (100 метров на спине), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья, мировой рекорд - 51, 42 м) и Эльвин Астанов (толкание ядра, мировой рекорд - 8,77 м), бронзовые призеры - парадзюдоисты Намиг Абаслы (-66 кг) и Ильхам Закиев (+100 кг), пауэрлифтингист Пярвин Мамедов (-49 кг).

Игры в Токио стали для паралимпийского движения Азербайджана седьмыми по счету. На предыдущих Паралимпийских играх наши спортсмены завоевали 38 медалей - 9 золотых, 18 серебряных и 11 бронзовых. В этом году нашу страну на Паралимпийских играх представляют 35 спортсменов (23 мужчины и 12 женщин), которые выступают в шести спортивных видах.