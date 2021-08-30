https://news.day.az/sport/1374147.html Саид Наджафзаде завоевал бронзовую награду на Летних паралимпийских играх Токио-2020
Саид Наджафзаде завоевал бронзовую награду на Летних паралимпийских играх Токио-2020
Азербайджанский спортсмен Саид Наджафзаде стал обладателем бронзовой награды на Летних паралимпийских играх Токио-2020, передает Day.Az.
Выступающий в прыжках в длину (Т12) Наджафзаде показал результат 7,03 м, тем самым став третьим на соревновании.
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