Саид Наджафзаде завоевал бронзовую награду на Летних паралимпийских играх Токио-2020

Азербайджанский спортсмен Саид Наджафзаде стал обладателем бронзовой награды на Летних паралимпийских играх Токио-2020, передает Day.Az.

Выступающий в прыжках в длину (Т12) Наджафзаде показал результат 7,03 м, тем самым став третьим на соревновании.