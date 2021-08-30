Лионель Месси дебютировал за ПСЖ

Лионель Месси сыграл свой первый матч в составе нового клуба "Пари Сен-Жермен".

Под аплодисменты болельщиков аргентинец на 66-минуте матча в "Реймсом" заменил своего когда-то одноклубника по "Барселоне" Неймара, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Для Месси это первый выход на поле после победы в Кубке Америки в июле. Воскресный матч закончился со счетом 2:0 в пользу парижан. Дублем отметился Киллиан Мбаппе.