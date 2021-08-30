Вратарь команды соперника вывел на поле ребенка, чтобы сфотографировать с Месси

Голкипер "Реймса" Предраг Райкович попросил новобранца "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси сфотографироваться с сыном. Он сам делал снимок на мобильный телефон, пока аргентинский нападающий держал на руках мальчика, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Напомним, в матче четвертого тура чемпионата Франции сезона-2021/2022 "ПСЖ" одержал победу над "Реймсом" со счетом 2:0. Встреча проходила на стадионе "Огюст Делоне II" в Реймсе. Этот матч стал дебютным для игрока сборной Аргентины. Месси заменил Неймара на 66-й минуте.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником "Барселоны". Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.