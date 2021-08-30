В Баку овациями встретили победителей Паралимпийских игр в Токио

Эти люди настоящие герои! И не потому, что стали победителями и призерами XVI летних Паралимпийских игр в Токио, а борясь с физическими проблемами являются примером для многих - как жить, бороться, не сдаваться и с успехом достигать поставленных целей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В международном аэропорту Гейдар Алиев под овации встретили дзюдоистов, успешно выступивших на Паралимпийских играх-2020 в Токио. Среди них были золотые медалисты Вугар Ширинли и Шахана Гаджиева, бронзовый призер Намиг Аббаслы, а также Бясти Сафарова. Среди встречающих были представители Национального паралимпийского комитета и Федерации дзюдо Азербайджана, Главного Управления молодежи и спорта города Баку, спортклуба "Нефтчи", друзья, близкие и родные спортсменов, представители общественности и молодежи.

Напомним, что на данный момент в активе Азербайджана на Паралимпийских играх-2020 тринадцать наград: золото завоевали - парадзюдоисты Гусейн Рагимли, Дурсадаф Керимова, Вугар Ширинли, Ханым Гусейнова, Севда Велиева и Шахана Гаджиева, пловец Раман Салех (100 метров на спине), атлеты Гамид Гейдарли (метание копья, мировой рекорд - 51, 42 м) и Эльвин Астанов (толкание ядра, мировой рекорд - 8,77 м), бронзовые призеры - парадзюдоисты Намиг Абаслы и Ильхам Закиев, пауэрлифтингист Пярвин Мамедов, атлет Сеид Наджафазаде (прыжки в длину).