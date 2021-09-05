Умер футболист "Ювентуса"

Футболист молодежной команды итальянского "Ювентуса" Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Ювентус" переживает эту трагедию вместе с семьей Брайана Додьена", - отмечается в публикации.

В 2015 году у игрока обнаружили рак. Француз Поль Погба, выступавший в то время за "Ювентус", посвятил Додьену гол в матче против "Торино". Кроме того, под игровую майку он надел футболку с надписью "Брайан, мы с тобой". В 2019 году Додьен победил онкологию и вернулся в футбол, а Погба вручил ему майку в качестве подарка.

Погба заявил, что информация о смерти Додьена стала самой печальной новостью".

"Мои мысли и молитвы - со всеми твоими близкими. Терять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя", - написал он в своем Instagram.