Умер футболист "Ювентуса"
Футболист молодежной команды итальянского "Ювентуса" Брайан Додьен скончался в возрасте 17 лет, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Ювентус" переживает эту трагедию вместе с семьей Брайана Додьена", - отмечается в публикации.
В 2015 году у игрока обнаружили рак. Француз Поль Погба, выступавший в то время за "Ювентус", посвятил Додьену гол в матче против "Торино". Кроме того, под игровую майку он надел футболку с надписью "Брайан, мы с тобой". В 2019 году Додьен победил онкологию и вернулся в футбол, а Погба вручил ему майку в качестве подарка.
Погба заявил, что информация о смерти Додьена стала самой печальной новостью".
"Мои мысли и молитвы - со всеми твоими близкими. Терять любимого человека всегда нелегко, но я никогда не забуду тебя", - написал он в своем Instagram.
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