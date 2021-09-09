В УЕФА допустили бойкот чемпионата мира по футболу

Президент Союза футбольных европейских ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин допустил бойкот чемпионата мира по футболу, если он будет проводиться раз в два года. Его слова приводит ESPN, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Удачи с таким чемпионатом мира. Я думаю, что этого никогда не произойдет, потому что это противоречит основным принципам футбола. Месячный турнир будет "убийцей" игроков", - заявил Чеферин. Глава УЕФА добавил, что ценность мирового первенства заключается в том, что болельщики ждут его как редкое событие.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о возможности проводить чемпионат мира каждые два года. По его мнению, календарь турниров клубов и национальных команд от этого будет более организованным. Против этой инициативы выступили 13 футбольных лиг, в том числе российская.

Следующий чемпионат мира по футболу должен пройти в Катаре. Турнир состоится с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.