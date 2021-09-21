Мэнни Пакьяо: моя боксерская карьера окончена

Бывший чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо подтвердил свой уход из профессионального спорта, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Ранее он объявил о выставления своей кандидатуры на пост президента Филиппин.

"Моя боксерская карьера окончена. Я долгое время был в боксе. Теперь моя семья считает, что этого достаточно, - цитирует Пакьяо boxingscene.com - Я продолжал заниматься боксом лишь потому что страстно увлечен эти видом спорта".

Напомним, что 42-летний Пакьяо является единственным боксером-чемпионом восьми весовых категорий. За свою карьеру в профессиональном боксе он провел 72 боя: из них он выиграл в 62-х (39 - нокаутом), восемь проиграл, два завершил ничьей.

Свой последний бой в карьере он провел в августе 2021 года. Тогда он упустил возможность вернуть себе титул чемпиона мира в полусреднем весе, проиграв кубинцу Йорденису Угасу.