Le Parisien: Месси ходит по полю и больше не влияет на игру

Французское издание Le Parisien после матча шестого тура чемпионата Франции между "Пари Сен-Жермен" и "Лионом" (2:1) раскритиковало форварда Лионеля Месси, заявив, что он больше не влияет на игру.

"Его пребывание в Париже будет более сложным, чем ожидалось. Месси увядает. Он опускает голову все ниже и ниже, он ходит по полю и больше не влияет на игру", - приводит слова Le Parisien Marca, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе "ПСЖ" 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс".

В матче пятого тура Лиги 1 против "Лиона" Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

За три матча Месси не отметился результативными действиями.