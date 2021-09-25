Наставник «ПСЖ» рассказал о состоянии здоровья травмированного Месси

Главный тренер французского "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино, говоря о состоянии здоровья нападающего Лионеля Месси, заявил, что он надеется на то, что аргентинец сыграет в матче Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", который пройдет 28 сентября, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В пятницу Лео начал беговые тренировки. Надеемся, что все пойдет по плану, поэтому мы вновь оценим его состояние в воскресенье. Сможет ли он сыграть против "Манчестер Сити"? Мы надеемся на это, но при этом будем осторожны. Посмотрим, как он будет восстанавливаться в ближайшие дни", - сказал Почеттино.

Ранее сообщалось, что Месси был заменен в матче против "Лиона" из-за ушиба колена.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе "ПСЖ" 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против команды "Реймс".

В матче пятого тура Лиги 1 против "Лиона" Месси отказался пожать руку Почеттино после замены на 76-й минуте.

За три матча Месси не отметился результативными действиями.