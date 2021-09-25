Стало известно, кто может возглавить «Барселону»

Главный тренер "Реймса" Оскар Гарсия может сменить Роналда Кумана на посту главного тренера "Барселоны". Об этом сообщает RMC Sport, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, на собрании руководства каталонского клуба обсуждалась отставка Кумана, а в числе кандидатов на его место назывался Гарсия.

Куман возглавил "Барселону" 19 августа 2020 года, оставив пост главного тренера сборной Нидерландов. Под руководством голландского специалиста каталонский клуб завоевал Кубок Испании 2020/2021.

Гарсия возглавил "Реймс" летом этого года. Контракт рассчитан до 2024 года.

После четырех матчей "Барселона" занимает седьмую строчку в чемпионате Испании, имея в своем активе восемь очков. В стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов каталонцы проиграли мюнхенской "Баварии" со счетом 0:3.