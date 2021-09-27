Дебютный гол Мальдини помог «Милану» обыграть "Специю"

В рамках шестого тура итальянской Серии А "Милан" в гостевой игре переиграл "Специю" со счетом 1:2.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в первом тайме команды показали довольно равную игру. "Специя" моментами выглядела даже острее.

Но вторая половина встречи началась с забитого гола. На 48 минуте Даниэле Мальдини, который впервые вышел в стартовом составе Милана, забил свой дебютный мяч за клуб.

Во втором тайме Специя редко атаковала, а Милан взял игру полностью под свой контроль. Однако одна из немногих атак все же завершилась взятием ворот. Верде отлично сориентировался в штрафной и пробил по воротам Меньяна.

Но последнее слово было за "россонери". Браим Диас вышедший на замену издали пробил, а вратарь оказался не готов к такому удару - 1:2.

Завершился поединок шестого тура итальянской Серии А, в котором Ювентус принимал на своем поле Сампдорию.

Команды продемонстрировали результативный футбол, забив на двоих пять мячей, а победителем из этой голевой перестрелки вышли подопечные Массимилиано Аллегри.

Финальный свисток зафиксировал победу Ювентуса со счетом 3:2.

В матче шестого тура чемпионата Италии Интер на своем поле принимал Аталанту из Бергамо.

Хозяева очень уверенно начали поединок и уже на 3-й минуте Эдин Джеко мог открыть счет, но мяч прошел рядом со штангой. Но спустя две минуты "круглый" все же оказался в воротах Муссо после точного удара Лаутаро Мартинеса - 1:0.

Окрыленные быстрым голом "черно-синие" начали прессинговать соперника, буквально разрывая оборону и создавая моменты за моментами. Но постепенно бергамаски вернули свой темп игры и начали отвечать острыми атаками.

На 13-й минуте отыграть мяч мог Руслан Малиновский, но Ханданович поймал мяч после его мощного удара со штрафного. Украинец продолжал идти вперед и очень активно проявлял себя в атаке, и, в итоге, это все же привело к голу.

На 30-й минуте Сапата увидел Малиновского, отдал ему мяч - украинец его обработал и отлично пробил. У Хандановича не было ни единого шанса взять этот мяч.

А спустя восемь минут гости и вовсе вышли вперед, и вновь тут свою роль сыграл Малиновский. Руслан нанес мощный удар, но голкипер отбил перед собой и прямо на ногу Толою, который отправил мяч в сетку - 1:2. На перерыв Аталанта ушла в качестве лидера.

В начале второй половины встречи подопечные Индзаги сразу ринулись в атаку, но Мартинес очень неудачно принял мяч у штрафной соперника, чем едва воспользовались гости - Малиновский отлично пробил, но в этот раз Ханданович справился с ударом украинца.

Через пару минут Руслан вновь мог забивать - Шкриниар сыграл локтем и арбитр назначил штрафной. Малиновский здорово исполнил стандарт, но Интер спасла штанга.

Наставники команд начали проводить замены, рассчитывая освежить игру и обострить атаки. Игра стала более активной и опасной, обе команды старались идти вперед и забивать, но удача улыбнулась хозяевам поля.

На 72-й минуте Муссо отбил после удара с левого фланга, мяч отлетел направо, где был Джеко, которого никто не контролировал, и Эдин отправил мяч в сетку - 2:2.

Впрочем, самое интересное произошло в последние десять минут встречи. После одной из атак Интера Джеко начал сигнализировать арбитру о том, что была игра рукой. И видеоповтор это подтвердил, что послужило поводом назначить пенальти в ворота "богини".

Пробивать 11-метровый вышел Федерико Димарко и он провалил этот удар, угодив в перекладину. А спустя несколько минут после упущенного шанса выйти вперед Интер пропустил.

Роберто Пикколи, вышедший на замену, здорово пробил. Ханданович сумел дотянуться до мяча, но это не помогло избежать гола. Однако вмешался VAR - как оказалось, за несколько мгновений до того, как "круглый" оказался у Пикколи, он покинул пределы поля, что и стало причиной отмены гола.

В компенсированное время и Интер, и Аталанта пытались вырвать победу, но никто из них так и не сумел забить.

Таким образом, Интер после этого матча опустился на третью строчку в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе 14 очков. Аталанта идет на пятой строчке, набрав 12 баллов.

В рамках римского дерби, которое состоялось в шестом туре Серии А, Лацио переиграло Рому со счетом 3:2.

В первом тайме зрители имели возможность увидеть три мяча. На 10 минуте Милинкович-Савич ворвался в штрафную площадь и замкнул прострел от Андерсона. Через 9 минут после паса от Иммобиле Педро отличился в воротах своей бывшей команды. Но в конце первого тайма Рома один мяч отыграла. Ибаньес после подачи с углового головой заколотил мяч в ворота.

Во втором тайме игра была такой же веселой, как и в первом. На 63 минуте Лацио забил третий мяч. Вторая голевая от Иммобиле и взятие ворот от Андерсона. На 68 минуте арбитр указал на точку. Рома сумела забить второй гол усилиями Верету.