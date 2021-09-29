Азербайджанские шахматисты одержали первую победу на Champions Chess Tour

Состоялся четвертый тур финала серии Meltwater Champions Chess Tour.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, Азербайджан на турнире представляют гроссмейстеры Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов.

В четвертом туре Теймур Раджабов был сильнее Яна-Кшиштофа-Дуды (2,5:1,5), а Максим Вашье-Лаграв уступил Шахрияру Мамедьярову.

Отметим, что азербайджанские шахматисты проиграли в предыдущих трех турах.

Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует "Армагеддон". За победу в рапиде начисляются три очка (0 - за поражение), за выигрыш на тай-брейке - два очка (одно - за поражение).

Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.