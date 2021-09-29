Вратарь "Шериф"-а признан лучшим игроком матча "Реал"

Молдавский "Шериф" сенсационно победил испанский "Реал" в выездном матче Лиги чемпионов. Лучшим игроком встречи стал вратарь хозяев поля Георгиос Атанасиадис. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

28-летний грек пропустил лишь один мяч от сливочных. Единственный гол мадридцев с пенальти забил Карим Бензема. Атанасиадис в этой игре отразил десять ударов.

Напомним, что "Шериф" в гостях обыграл "Реал" со счетом 2:1. После двух туров молдавский клуб лидирует в группе D, набрав шесть очков. Команда из Мадрида с тремя баллами идет второй.