Уникальное достижение от Месси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси отметился забитым мячом в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:0) и стал вторым футболистом в истории, которому удалось отличиться в главном европейском клубном турнире в 17 сезонах подряд. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Opta.

Напомним, на восьмой минуте Идрисса Гуйе открыл счет в матче, а на 74-й минуте Лионель Месси закрепил преимущество французской команды. Этот гол стал первым для аргентинского форварда в составе парижского клуба.

10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Ранее Месси признался, что хочет больше играть со своими одноклубниками - бразильцем Неймаром и французом Килианом Мбаппе.