Первый гол Месси в составе "ПСЖ"

Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси забил первый гол в составе парижского клуба. Он поразил ворота "Манчестер Сити" в матче Лиги чемпионов, передает Day.Az со ссылкой на sport-express.ru.

Аргентинец прошел с мячом до линии штрафной, сыграл в стенку с Килианом Мбаппе и с левой ноги нанес точный удар под перекладину.

В своем заявлении, опубликованном на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций, Месси прокомментировал прошедшую игру, заявив, что "Ман Сити" является отличным соперником. По его словам, после ничьей с "Брюгге" победа для ПСЖ была особенно важна.

"Я счастлив, что забил. В последнее время я не мог играть, это мой второй матч на этом стадионе. Я адаптируюсь к новой команде", - подчеркнул нападающий.

Напомним, что "Месси перешел в "ПСЖ" этим летом в статусе свободного агента. До этого он провел три матча за парижский клуб и не отмечался результативными действиями.