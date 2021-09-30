https://news.day.az/sport/1385716.html Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на чемпионате Европы в Италии
Азербайджанские гимнастки завоевали бронзу на чемпионате Европы в Италии
Азербайджанские спортсменки заняли третье место на чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На чемпионате Европы бронзу завоевала женская группа, в состав которой вошли Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.
Результат азербайджанских гимнасток составил 27.400 балла.
Чемпионат Европы по акробатической гимнастике проходит с 29 сентября по третье октября.
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