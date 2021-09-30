Стало известно, где продолжит лечение Пеле

Дочь легенды мирового футбола, бразильца Пеле в Instagram сообщила, что ее отец продолжит лечиться дома. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Теперь, когда он окреп и покидает больницу, чтобы продолжить выздоравливать и лечиться у себя дома, я тоже возвращаюсь в свой маленький дом. Возвращаюсь к сообщениям о моей работе, моем городе, еде, моих детях", - сообщила дочь Пеле.

Ранее сообщалось, что Пеле покинул отделение интенсивной терапии после операции по удалению опухоли.

Пеле является лучшим игроком 20-го века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1289 мячей в 1363 матчах.

В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. Выступая за "Сантос", Пеле шесть раз выигрывал чемпионат Бразилии.

В 1999 году Международный олимпийский комитет (МОК) назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде. Во второй половине 90-х годов исполнял обязанности министра по делам молодежи, туризма и спорта Бразилии.