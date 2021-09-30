Чемпион WBC Фьюри высказался о победе украинца Усика над Джошуа

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри, комментируя победу украинского боксера Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа, заявил, что он был уязвлен результатом чемпионского поединка. Слова Фьюри передает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Усик сделал свое дело, и это все, что я знаю. Он выиграл свой бой, и удачи ему. Нечего оценивать или говорить. Смотрел ли я бой? Да, смотрел. Был ли я абсолютно уязвлен, когда Усик победил? Да, был. Я надеялся, что Джошуа сможет выиграть бой, но он не смог, и это не мое дело. Одна вещь, которую я усвоил в своей жизни - это держать свой нос подальше от чужих дел - это меня не касается", - сказал Фьюри.

Усик стал обладателем титулов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA (Super)), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской организации (IBO) после победы над британцем Энтони Джошуа.

Поединок прошел в ночь на 26 сентября в Лондоне на арене футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур". Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 115-113.