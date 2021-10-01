https://news.day.az/sport/1386318.html Пеле пройдет курс химиотерапии
Пеле пройдет курс химиотерапии
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле выписан из клиники в Сан-Паулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медучреждения, передает Day.Az.
Теперь бывшему игроку сборной Бразилии предстоит пройти курс химиотерапии после проеденной 4 сентября операции по удалению опухоли в кишечнике. Состояние 80-летнего спортсмена медики оценивают как стабильное.
Пеле был госпитализирован после планового обследования в конце августа. Бразилец - единственный игрок в истории, трижды побеждавший на чемпионате мира. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком столетия.
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