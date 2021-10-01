Премьер-лигу Англии будет транслировать İTV

Достигнута договоренность о трансляции предстоящих туров сезона 2021/2022 Премьер-лиги Англии по Общественному телевидению (İTV).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в İTV, в соответствии с договоренностью, футбольные болельщики смогут посмотреть в прямом эфире Общественного телевидения по 2 центральные встречи каждого тура.

Таким образом, Премьер-лига Англии возвращается на телевизионное пространство Азербайджана матчем "Манчестер Юнайтед" - "Эвертон", который состоится в субботу 2 октября и начнется в 15:30. В воскресенье болельщики смогут посмотреть по Общественному телевидению в прямом эфире игру "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" (начало в 19:30).