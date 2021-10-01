Пеле написал трогательное послание поклонникам после выписки из госпиталя

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле после выписки из клиники в Сан-Паулу опубликовал на своей странице в Instagram трогательное обращение к подписчикам, в котором рассказал, что счастлив вернуться домой, и поблагодарил болельщиков со всего мира за поддержку.

"Когда путь труден, празднуйте каждый сделанный шаг. Сосредоточьтесь на своем счастье. Это правда, что я больше не могу прыгать, но в последние несколько дней я бил кулаком по воздуху больше раз, чем обычно. Я очень счастлив вернуться домой. Хочу поблагодарить всю команду больницы, которая сделала мое пребывание приятным, оказав добрый и очень сердечный прием. Спасибо также всем тем, кто издалека наполняет мою жизнь посланиями любви", - написал футболист.

Ранее 80-летнего спортсмена выписали из госпиталя, где ему 4 сентября провели операцию по удалению опухоли в кишечнике. Теперь бывшему игроку сборной Бразилии предстоит пройти курс химиотерапии. Состояние экс-футболиста оценивают как стабильное.

Пеле был госпитализирован после планового обследования в конце августа. Бразилец - единственный игрок в истории, трижды побеждавший на чемпионате мира. Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком столетия.