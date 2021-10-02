https://news.day.az/sport/1386727.html Эмрели рассказал о диалоге с защитником Лестера
Эмрели рассказал о диалоге с защитником Лестера
Азербайджанский форвард польской "Легии" Махир Эмрели рассказал о диалоге с турецким защитником английского "Лестера" Чагларом Сеюнджю после матча между командами во 2-м тура группы C Лиги Европы по футболу, в котором он забил победный гол (1:0).
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.
"Он отметил мою статистику в "Легии", пожелал удачи. Сказал, что готов оказать помощь, если мой путь приведет меня в Англию. Естественно, мы обменялись номерами телефонов", - заявил Эмрели.
После игры футболисты обменялись и майками.
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