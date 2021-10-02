Эмрели рассказал о диалоге с защитником Лестера

Азербайджанский форвард польской "Легии" Махир Эмрели рассказал о диалоге с турецким защитником английского "Лестера" Чагларом Сеюнджю после матча между командами во 2-м тура группы C Лиги Европы по футболу, в котором он забил победный гол (1:0).

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com.

"Он отметил мою статистику в "Легии", пожелал удачи. Сказал, что готов оказать помощь, если мой путь приведет меня в Англию. Естественно, мы обменялись номерами телефонов", - заявил Эмрели.

После игры футболисты обменялись и майками.