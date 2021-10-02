https://news.day.az/sport/1386911.html Азербайджанские гимнасты завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Италии
Азербайджанские гимнасты завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Италии
Азербайджанские спортсмены заняли второе место на чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали серебряную медаль чемпионата.
Напомним, что ранее в ходе чемпионата Европы бронзовую медаль завоевала женская группа, в состав которой вошли Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.
Чемпионат Европы по акробатической гимнастике проходит в Италии с 29 сентября по третье октября.
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