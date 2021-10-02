Азербайджанские гимнасты завоевали "серебро" на чемпионате Европы в Италии

Азербайджанские спортсмены заняли второе место на чемпионате Европы по акробатической гимнастике в Пезаро (Италия), передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Агасиф Рагимов и Разия Сеидли, выступающие в составе смешанной пары, завоевали серебряную медаль чемпионата.

Напомним, что ранее в ходе чемпионата Европы бронзовую медаль завоевала женская группа, в состав которой вошли Мансума Мамедзаде, Лейла Баширова и Назрин Фарманова.

Чемпионат Европы по акробатической гимнастике проходит в Италии с 29 сентября по третье октября.