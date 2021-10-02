Champions Chess Tour - Теймур Раджабов обыграл Магнуса Карлсена
Сегодня прошли матчи седьмого тура финального этапа Champions Chess Tour, организованного норвежским чемпионом мира Магнусом Карлсеном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, представитель Азербайджана Теймур Раджабов в этом туре победил чемпиона мира - норвежского шахматиста Магнуса Карлсена со счетом 3:1.
Другой азербайджанский шахматист - Шахрияр Мамедъяров обыграл своего соперника из Нидерландов Аниша Гири - 2,5:0,5.
Напомним, что в каждом раунде играется матч из четырех партий. В случае равенства счета победитель определяется в двух блицах. Если и после них счет остается равным, то следует "Армагеддон".
Призовой фонд турнира составляет 100 тысяч долларов.
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