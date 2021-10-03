Боксер Фьюри - Роналду: этот город недостаточно велик для нас двоих

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил желание защитить свой титул на домашнем стадионе "Манчестер Юнайтед" "Олд Траффорд", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я бы хотел вернуть бой за титул чемпиона мира в Манчестер, мечтал сразиться на "Олд Траффорд". Последний бой там был между Юбэнком и Бенном в 1993 году.

Я действительно рад, что Роналду вернулся на "Олд Траффорд", но этот город недостаточно велик для нас двоих! Если бы я жил в Манчестере, это было бы проблемой. Но я живу в часе езды по автостраде, - цитирует Фьюри Sunsport.

"Манчестер Юнайтед" объявил о возвращении Роналду 27 августа. По информации СМИ, сумма трансфера составила €20 млн. Роналду выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

Фото: STEVE MARCUS/Reuters