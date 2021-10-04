Сомневавшаяся в коронавирусе вторая ракетка мира заразилась коронавирусом

Вторая ракетка мира Арина Соболенко заразилась коронавирусом. Об этом она сообщила в сторис своего Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

23-летняя представительница Беларуси рассказала, что инфекцию обнаружили во время подготовки к турниру в американском Индиан-Уэллсе, и она отправилась на карантин. "Чувствую себя нормально. Но расстроена из-за того, что больше в этом году не буду играть", - отметила она.

В 2020 году Соболенко рассказала о ситуации в ее стране во время пандемии коронавируса. По словам теннисистки, COVID-19 обошел Беларусь, так как боится местных жителей. Она также обрадовалась тому, что в ее стране не вводилось жестких ограничительных мер, а ситуация остается стабильной. Соболенко добавила, что не может потрогать коронавирус, поэтому сомневается в его существовании.

Фото: Danielle Parhizkaran-USA TODAY Sports / Reuters